В Лаишевском районе Татарстана создадут индустриальный парк

Кабинет министров Татарстана принял предложение о создании индустриального парка «Лаишево» на территории особой экономической зоны «Иннополис» в Лаишевском районе республики. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Управляющей компанией создаваемого индустриального парка станет АО «Особая экономическая зона «Иннополис», а контроль за исполнением постановления будет вести Министерство экономики.

Фото: Максим Платонов

10 июня стало известно, что в 2022 году в строительство двух индустриальных парков в границах особой экономической зоны «Иннополис» инвестируют 2 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.

По его словам, объекты строятся в Верхнеуслонском и Лаишевском районах республики. Их общая площадь составит более 20 тысяч кв. метров. Работы планируется завершить в 2023 году. Шайхутдинов добавил, что также ведется согласование включения в границы ОЭЗ «Иннополис» площадки в Казани, где планируется построить технопарк.

Кроме того, он рассказал, что в Иннополисе работают 323 IT-компании, создавшие больше 8 тысяч рабочих мест. Объем их выручки составил накопительным итогом 113,1 млрд рублей, фактический объем инвестиций достиг 57,7 млрд рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин