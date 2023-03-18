Лукоянов ответил Тамбиеву на обвинения игроков «Ак Барса» в артистизме: «А какой у меня выбор?»

Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов ответил на высказывания главного тренера «Адмирала», который после первой встречи серии обвинил казанских хоккеистов в артистизме, на который его команда не способна.

— Может быть, в чем-то он даже и прав. Да, я мимолетно просмотрел, почитал его слова. Будто здесь люди приходят на нас посмотреть. Да, у нас у всех где-то свои роли. Спортивные. Но все сейчас во что превратилось? Вот тебе по зубам или по лицу прилетит клюшкой — если ты не схватишься за лицо, то ему и не дадут две минуты. Вот просто нет удаления и все. А если схватился, то дадут. И вот какой у меня выбор? Все работают на команду, — приводит слова Лукоянова корреспондент «Реального времени»

Также форвард казанцев ответил, что Тамбиеву нужно меньше рассуждать и больше играть на площадке.

— Пусть тоже что-нибудь делают тогда, если хотят. Мы две игры выиграли, пусть что хотят теперь говорят. Бабушкам на скамейке пусть рассказывает. А здесь то что, все на площадке, — заявил Лукоянов.

фото: ak-bars.ru

Форвард «Ак Барса» сказал, что уважает команду соперника, который вынужден играть от обороны. По словам Артема Лукоянова, иного выбора у дальневосточной команды нет.

— Последнее время смотрю, все говорят про какой-то «автобус». Но ребятам из «Адмирала» уважение. Руку пожму каждому и никому плохого слова не скажу. Ребята своей работой, целеустремленностью и выполнением тренерских задач прошли сильную команду — Уфу. Они сильны тем, что все вместе пашут и работают. Эта работа всей команды для нас очень сложная, — рассудил хоккеист «Ак Барса».

Следующие матчи между «Ак Барсом» и «Адмиралом» пройдут 20 и 22 марта во Владивостоке. Счет в серии 2-0 в пользу казанского клуба.