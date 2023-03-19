Финансист напомнил о рисках хранения наличных долларов

Объем наличной валюты на руках россиян достиг рекорда в 105 миллиардов долларов. Это повышает уязвимость перед новыми санкциями со стороны Запада, считает аналитик компании «Золотой монетный дом», финансист Дмитрий Голубовский.



— Если вы храните на руках доллары США, то вам следует учитывать два главных риска. Во-первых, вас могут банально ограбить злоумышленники, и даже банковские ячейки от этого не застрахованы. Во-вторых, власти США вас тоже могут ограбить, запретив напечатанные для России доллары, — приводит его слова «АиФ».

Эксперт указал, что финансовые власти США ведут учет всех выпущенных наличных долларов по их серийным номерам. Перед началом СВО на Украине наличные доллары активно завозились в Россию, пока Вашингтон в марте не запретил экспорт, реэкспорт, продажу и поставку в Россию долларовых банкнот.

— В США знают, какие банкноты для каких банков напечатали, и могут запретить их обращение по серийным номерам, — заключил финансист.

Фото: pixabay.com

В Ассоциации банков России предложили повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз — до $100 тысяч. Организация готовит обращение в Федеральную таможенную службу, а в случае необходимости — будет добиваться выноса вопроса на уровень ЕЭАС.

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Маргарита Головатенко