В Казани на улице Маяковского временно закроют проезжую часть
Тротуар и проезжую часть на улице Маяковского в Казани временно закроют для движения, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.
Закрытие участка связано с реконструкцией тепловых сетей. Для проезда будут закрыты:
- С 21 по 26 марта — тротуар на улице Маяковского возле дома №9;
- С 23.00 24 марта до 5.00 25 марта — проезжая часть на участке от дома №4а до здания №8/9 по Катановскому переулку;
- С 27 марта по 1 апреля на участке от дома №4 до №4а — частично парковочная зона и полностью — тротуар.
Автомобилистам рекомендовали заранее планировать маршруты объезда и следовать по установленным дорожным знакам.
В Казани также частично ограничат движение на улице Чистопольской. Проезд будет закрыт с 23 по 25 марта.
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