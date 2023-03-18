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В Казани на улице Маяковского временно закроют проезжую часть

18:17, 18.03.2023
В Казани на улице Маяковского временно закроют проезжую часть
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Тротуар и проезжую часть на улице Маяковского в Казани временно закроют для движения, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Закрытие участка связано с реконструкцией тепловых сетей. Для проезда будут закрыты:

  • С 21 по 26 марта — тротуар на улице Маяковского возле дома №9;
  • С 23.00 24 марта до 5.00 25 марта — проезжая часть на участке от дома №4а до здания №8/9 по Катановскому переулку;
  • С 27 марта по 1 апреля на участке от дома №4 до №4а — частично парковочная зона и полностью — тротуар.

Автомобилистам рекомендовали заранее планировать маршруты объезда и следовать по установленным дорожным знакам.

В Казани также частично ограничат движение на улице Чистопольской. Проезд будет закрыт с 23 по 25 марта.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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