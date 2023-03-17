В Казани частично перекроют улицу Чистопольскую
В Казани частично ограничат движение на улице Чистопольской. Проезд будет закрыт с 23 по 25 марта, сообщает пресс-служба мэрии.
Так, 23 марта с полуночи до 6 часов будет закрыт местный проезд возле дома №20 по ул. Чистопольской. В это же время следующего дня будет закрыта проезжая часть ул. Абсалямова в месте пересечения с улицей Чистопольской. А 25 марта ограничат движение по местному проезду возле дома №14 по улице Чистопольской.
Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты объезда и следовать установленным дорожным знакам.
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