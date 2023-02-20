Пассажирооборот общественного транспорта Татарстана за год вырос на 2,6%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам 2022 года пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования в Татарстане составил почти 1,4 млрд пассажирских километров. Это на 2,6% больше, чем за предыдущий год.

Наибольший пассажирооборот зафиксировали в сентябре — 127,95 млн пассажирских километров. Показатель оказался на 1% больше, чем в начале осени 2021 года.

Наименьший пассажирооборот общественного транспорта в Татарстане зарегистрировали в январе. Он составил 90 млн пассажирских километров, что на 5,6% меньше, чем в аналогичном месяце предыдущего года, и на 14,6% меньше, чем в декабре 2021-го.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, пассажирооборот представляет собой объем работы транспорта по перевозке пассажиров. Он определяется умножением числа пассажиров на расстояние перевозки.



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Татьяна Демина