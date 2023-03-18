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Украина ввела санкции против президента Сирии

15:17, 18.03.2023
Украина ввела санкции против президента Сирии
Фото: kremlin.ru

Украина ввела санкции против президента Сирии Башара Асада, соответствующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский.

Документ уточняет, что на Башара Асада распространяются блокировка активов и ряд других мер, сообщает RT.

Персональные рестрикции против Асада подразумевают ограничение торговых операций, запрет на въезд и вывод капитала с Украины. Санкции вводятся на 10 лет.

Фото: telegram-канал Владимира Зеленского

Указом Владимира Зеленского санкции введены в отношении 300 физических лиц и 141 компании.

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Маргарита Головатенко
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