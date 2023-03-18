Украина ввела санкции против президента Сирии
Украина ввела санкции против президента Сирии Башара Асада, соответствующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский.
Документ уточняет, что на Башара Асада распространяются блокировка активов и ряд других мер, сообщает RT.
Персональные рестрикции против Асада подразумевают ограничение торговых операций, запрет на въезд и вывод капитала с Украины. Санкции вводятся на 10 лет.
Указом Владимира Зеленского санкции введены в отношении 300 физических лиц и 141 компании.
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