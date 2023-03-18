В День воссоединения Крыма с Россией телебашню в Казани украсит праздничная иллюминация

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В День воссоединения Крыма с Россией, 18 марта, телебашню в Казани украсит архитектурно-художественная подсветка, сообщает пресс-служба Минцифры республики.



Праздничный сценарий подсветки будет работать с 18.00 до 23.00. На медиаэкране башни появится триколор и бегущая строка «Крым — это Россия!».

Тематическую подсветку также включат на телебашнях в Белгороде, Брянске, Костроме, Назрани, Нальчике, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Саранске, Тамбове, Челябинске, Ярославле и других городах.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме правительства республики напомнил, что сегодня, 18 марта 2023 года, празднуется девятая годовщина воссоединения Крыма с Россией. По его словам, это событие имеет историческое значение.



— После госпереворота в 2014 году крымчане, как и жители Донбасса, встали на защиту своей земли, отстояли право самим определить свою судьбу. Время показало, что решение о защите соотечественников, принятие новых субъектов в состав Российской Федерации было единственно правильным путем, — цитирует Рустама Минниханова его пресс-служба.

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Маргарита Головатенко