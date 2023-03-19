Врач рассказала, с чем может быть связана сухость кожи

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева в беседе с RT рассказала, с чем может быть связана сухость кожи.



— Сухость кожи, или, по-научному, ксероз, — это достаточно распространенное состояние, встречающееся в любом возрасте. Если вовремя не справиться с этой безобидной, на первый взгляд, проблемой, то могут появиться осложнения: сухая кожа легко трескается, на ней образуются ранки, в которые можно занести инфекцию, — сказала она.

Врач указала, что сухость кожи возникает по нескольким причинам — использование агрессивных моющих средств и неправильный подбор кремов и лекарственных препаратов, перепады температур, сильный ветер и холод. К тому же в крупных городах достаточно жесткая вода: содержащиеся в ней соли разрушают жировую пленку на коже, которая служит защитным барьером от неблагоприятных факторов.

Справиться с сухостью кожи достаточно легко, считает специалист:

— Нужно пить комфортное для организма количество воды, следить за разнообразием рациона, не мыться под слишком горячим душем. При контакте с агрессивными моющими веществами обязательно использовать нитриловые или виниловые перчатки с хлопковым напылением. После каждого контакта с водой полезно увлажнять руки кремом, который содержит церамиды, мочевину, масла карите или макадамии, ниацинамид, экстракты проростков овса, сапонины, флавоноиды или аминокислоту эктоин, — подчеркнула Филева.

Фото: pxhere.com

Также врач обратила внимание, что сухость кожи может говорить об анемии, дефиците витаминов A, B2, B3, B6, C, E, патологиях эндокринной системы, дерматологических заболеваниях, а также о снижении уровня половых гормонов.

Дерматолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Елизавета Суворина рассказывала, что в холодное время года перчатки не защитят руки от сухости и раздражения. Она объяснила, что защитный барьер, образующийся на кожном покрове человека, терпит микроповреждения при перепаде температур.



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Маргарита Головатенко