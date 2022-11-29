Дерматолог: в холодное время перчатки не защитят руки от сухости

В холодное время года перчатки не защитят руки от сухости и раздражения. Об этом «Газете.Ru» заявила дерматолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Елизавета Суворина.

Она объяснила, что защитный барьер, образующийся на кожном покрове человека, терпит микроповреждения при перепаде температур: сужаются сосуды, замедляется кровообращение, теряется влага и повышается чувствительность кожи. Это и вызывает сухость, покраснение и растрескивания.

Фото: pxhere.com

— Перчатки лишь защищают от прямого воздействия ветра, снега, но никак не спасают от постоянного перепада температур. Мы можем выйти из +22 в -15 и несколько раз снять перчатки, пока доберемся до места. Именно поэтому наш «невидимый барьер» даже в перчатках уже не столь эффективен и получает все те же повреждения, только не в таком масштабе, как было бы без них, — отметила специалист.

Дерматолог также добавила, что восстановить гидролипидный слой кожи можно. Для этого следует использовать cold-кремы, содержащие глицерин, воск и масла.

— Они формируют дополнительную барьерную «пленку» на коже. Она, конечно, не приравнивается к естественной и не отменяет необходимости ношения перчаток или варежек, — подытожила специалист.

Напомним, врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала о пользе альтернативных зимних напитков. По ее словам, сейчас большую популярность набирает напиток куркума-латте.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева