Экологи потребовали прекратить засыпать овраг на улице Гудованцева в Казани

Фото: Минэкологии Татарстана

Казанцы завалили жалобами Центральное территориальное управление Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана из-за несанкционированной засыпки оврага вблизи дома №51 по улице Гудованцева в Авиастроительном районе Казани.

— Государственными инспекторами Министерства проведено выездное обследование этой территории. В ходе рейда выявлено нарушение природоохранного законодательства, а именно складирование отходов мусора от сноса и разборки зданий на общей площади 213 кв. м в объеме 1 065 куб. м, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В адрес собственников земельных участков были направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В случае невыполнения этих требований в отношении нарушителей будут применены меры, подчеркнули в министерстве.

Фото: Минэкологии Татарстана

На этой неделе казанские экологи остановили незаконную засыпку оврага отходами грунта в поселке Алтан. В адрес собственников земельных участков будут направлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства и ликвидации несанкционированного складирования отходов.

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Айрат Назипов