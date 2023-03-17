ВМФ России вооружит подводные лодки гиперзвуковыми ракетами

Российские подводные лодки, в том числе и стратегические, могут быть вооружены крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ». Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ адмирал Николай Евменов.

По его словам, следующий шаг — оснащение подводных лодок гиперзвуковым ракетным оружием.

— Пусть ни у кого не возникает сомнений в том, что мы это сделаем, — сказал он газете «Красная Звезда».

Он отметил, что испытания «Калибра» проходили на подводных лодках второго поколения. На сегодняшний день ими могут быть вооружены практически все действующие подводные лодки, в том числе подводные крейсеры стратегического назначения.



Фото: mil.ru

ВМФ России также проводит курс на унификацию подводных лодок и сокращение количества проектов субмарин, что необходимо для упрощения и удешевления их строительства и эксплуатации. Всего в боевом строю ВМФ сегодня действует порядка 10 основных проектов подводных лодок и их модификации.



Адмирал также отметил, что подводные силы ВМФ продолжают эксплуатировать субмарины предыдущих поколений.

Президент страны Владимир Путин в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что США пока не догнали Россию по гиперзвуковому оружию. Однако, по его словам, это лишь «вопрос времени».



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Илина Хакимова