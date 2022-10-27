Владимир Путин заявил, что США пока не догнали Россию по гиперзвуковому оружию

Фото: кадр трансляции

США пока не догнали Россию по гиперзвуковому оружию, заявил в четверг президент страны Владимир Путин в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».



Он отметил, что США догонят Россию по гиперзвуковому оружию — по его словам, это лишь «вопрос времени».

— Но пока не догнали, у нас все есть. Мы развиваем эти технологии, — сказал он.

На конференции Путин отметил, что Россия никогда прямо не говорила о возможности применения ядерного оружия, лишь намеками отвечала на выпады оппонентов. Глава государства также заявил, что пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его применения. Он отметил, что России не нужен ядерный удар по Украине:

— России не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет — ни политического, ни военного. Сегодняшняя возня вокруг ядерных угроз примитивна, Запад ищет дополнительные аргументы для противостояния России. Девушка (премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, — прим. ред.) ляпнула про ядерное оружие, явно не в себе, поправили бы в Вашингтоне, но нет, молчат.

«Реальное время Live» ведет трансляцию выступления президента России в прямом эфире первого и главного стрима Татарстана.

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Маргарита Головатенко