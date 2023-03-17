Опрос: 80% казанцев заявили, что обязанности по дому мужчина и женщина должны выполнять вместе

69% казанцев признались, что умеют найти со своей второй половинкой компромисс в вопросах, связанных с домашними хлопотами, не доводя эту тему до конфликта. К таким выводам в результате исследования пришли аналитики платформы «Авито Услуги».

80% опрошенных заявили, что обязанности по дому мужчина и женщина должны выполнять вместе. 56% от этой доли респондентов считают, что бытовые обязанности по дому нужно разделять поровну. 24% респондентов признались, что не отказались бы от такой стратегии, при которой каждому члену семьи отведена своя «зона ответственности» по бытовым вопросам.

В меньшей степени россияне хотят мыть окна — в Казани для 29% респондентов этот бытовой момент является самым нелюбимым. Также опрошенным не нравится гладить вещи (33%), мыть полы (28%) и убираться в ванной (20%). Еще аналитики выяснили, что мужчин по России в меньшей степени привлекает перспектива разбора вещей в шкафу в отличии от женщин (18% против 14%), вытирания пыли (19% против 13%), уборки пылесосом (11% против 9%).

Фото: pixnio.com

В топе любимых домашних занятий казанцев оказались поход в магазин за продуктами (7%) и приготовление еды — 9%.

Также выяснилось, что у многих россиян есть масса привычек, которые они объединяют с уборкой по дому. Так, 73% жителей столицы Татарстана признались, что нередко во время готовки или уборки по дому включают музыку для фона либо поют. 45% опрошенных заявили, что в такие моменты попутно включают фильм или сериал, 23% устраивают перекус. Еще 14% респондентов во время уборки могут станцевать или послушать подкасты (20%).

В феврале в результате аналитики SuperJob выяснили, что 62% казанцев уверены, что недостаточно делают по дому. Еще 8% опрошенных признались, что совершенно не помогают своим вторым половинкам в бытовых вопросах. Также отмечалось, что 30% женатых мужчин сообщили, что тратят немало своего времени на бытовые вопросы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов