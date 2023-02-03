Исследование: 62% мужчин в Казани считают, что недостаточно делают по дому

62% мужчин в Казани считают, что недостаточно делают по дому. 8% респондентов признались, что вообще не помогают своим вторым половинкам в быту. Об этом говорится в результатах исследования сервиса SuperJob.

Исследование также показало, что 57% женщин считают, что мужья недостаточно помогают им в быту. Каждая шестая опрошенная сообщила, что ее супруг напрочь отказывается заниматься делами по дому. При этом 30% женатых мужчин заявили, что уделяют бытовым вопросам достаточно времени. Женщин, чьи мужья занимаются домом больше, чем необходимо, — 26%.

Фото: pixabay.com

Кроме того, аналитики выяснили, что большая доля мужчин и женщин придерживаются позиции, которая отрицает дележку домашних обязанностей на мужские и женские. Женщины также мечтают о том, чтобы мужчины занялись ремонтными работами по дому, помогали с уборкой, мытьем посуды и готовкой — думают об этом представительницы прекрасной половины чаще, чем мужчины выказывают готовность заниматься подобными делами.

В то же время в опросе принимали участие женщины, которые рассказали, что мужчины помогают им по дому, — об этом сообщили 3 из 10 опрошенных женщин. Каждой пятой муж помогает делать уборку. 18% женщин признались, что их мужчины занимаются ремонтными делами. Еще 16% заявили о том, что их вторые половинки помогают с приготовлением ужина.



В июне 2022 года сообщалось, что самыми нелюбимыми бытовыми делами казанцев являются глаженье и уборка. Именно их больше всего не любят 26 и 18% опрошенных соответственно. Еще 14% респондентов признались, что им не нравится мыть посуду, еще 9% опрошенных казанцев не любят готовить. К закупке продуктов и стирке опрошенные относятся спокойнее: ходить в магазины и на рынки больше всего не нравится 2% опрошенных, стирать — 1%.

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Антон Гаврилов