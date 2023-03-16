Таиланд одобрил соглашение об экстрадиции с Россией
Правительство Таиланда утвердило проект соглашения об экстрадиции с Россией. Об этом пишет The Nation Thailand со ссылкой на заявление официального представителя кабмина Рачады Дхнадирек.
Она заявила, что этот договор соответствует соглашениям об экстрадиции, которые Таиланд заключил с другими государствами. Документ, по ее словам, позволит укрепить борьбу с преступностью в стране.
Отмечается, что договор был одобрен на фоне массовой миграции россиян в эту страну. По сведениям издания, в Таиланд приехали десятки тысяч жителей РФ с февраля прошлого года.
Напомним, Таиланд стал одним из самых популярных направлений для туристов из Татарстана. Также путешественники часто летают в Турцию и ОАЭ.
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