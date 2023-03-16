Таиланд одобрил соглашение об экстрадиции с Россией

Правительство Таиланда утвердило проект соглашения об экстрадиции с Россией. Об этом пишет The Nation Thailand со ссылкой на заявление официального представителя кабмина Рачады Дхнадирек.

Она заявила, что этот договор соответствует соглашениям об экстрадиции, которые Таиланд заключил с другими государствами. Документ, по ее словам, позволит укрепить борьбу с преступностью в стране.

Отмечается, что договор был одобрен на фоне массовой миграции россиян в эту страну. По сведениям издания, в Таиланд приехали десятки тысяч жителей РФ с февраля прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, Таиланд стал одним из самых популярных направлений для туристов из Татарстана. Также путешественники часто летают в Турцию и ОАЭ.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов