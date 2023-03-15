В девяти домах Советского района Казани из-за аварии на сетях «Водоканала» отключили воду
В девяти домах Советского района Казани отключили холодную воду. Это произошло из-за аварии на сетях МУП «Водоканал», рассказали в пресс-службе организации.
До устранения аварии воды не будет по следующим адресам:
- ул. Даурская, 37, 39, 41;
- ул. Отрадная, 44, 46, 50, 36, 42, 34.
Как рассказали в «Водоканале», жители могут оставить заявки на размещение автоцистерн. Для этого нужно обратиться по телефону +7 (843) 231-62-60.
Напомним, завтра без воды останутся жители Приволжского района Казани. Ее отключат в домах по улицам Сафиуллина, Кул Гали, Юлиуса Фучика и Комиссара Габишева.
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