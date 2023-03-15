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В девяти домах Советского района Казани из-за аварии на сетях «Водоканала» отключили воду

10:02, 15.03.2023 5
В девяти домах Советского района Казани из-за аварии на сетях «Водоканала» отключили воду
Фото: МУП «Водоканал»

В девяти домах Советского района Казани отключили холодную воду. Это произошло из-за аварии на сетях МУП «Водоканал», рассказали в пресс-службе организации.

До устранения аварии воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Даурская, 37, 39, 41;
  • ул. Отрадная, 44, 46, 50, 36, 42, 34.
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как рассказали в «Водоканале», жители могут оставить заявки на размещение автоцистерн. Для этого нужно обратиться по телефону +7 (843) 231-62-60.

Напомним, завтра без воды останутся жители Приволжского района Казани. Ее отключат в домах по улицам Сафиуллина, Кул Гали, Юлиуса Фучика и Комиссара Габишева.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 15 мар
    Удачи ребятам,чтоб получилось починить быстро,не хотелось бы долго остаться без воды
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    Анонимно 15 мар
    обычно оперативно все устраняют, тем более холодная, не так критично
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  • Анонимно 15 мар
    Отключение большое,тем более значит будут стараться сделать как можно быстрее
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  • Анонимно 15 мар
    Ну спасибо за предупреждение на завтра,запас хоть сделаю
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    Анонимно 15 мар
    наверняка водовозки стоят у домов уже.
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