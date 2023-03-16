Венчурные инвестиции в российские стартапы упали до минимума за последние 6 лет

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Венчурные инвестиции в российские стартапы упали до минимума за последние 6 лет — до $418 миллионов: $287 миллионов в первом полугодии 2022 года и $131 миллион во втором. В перспективе 3—5 лет будет происходить замещение ниш, оставленных западными фондами, заявил основатель аналитической платформы «Dsight " Арсений Даббах на пленарном заседании Российского венчурного форума.

Главным инвестиционным трендом по итогам 2022 года стал биотех, куда было привлечено $119 миллионов. На втором месте по объему инвестиций оказалась сфера транспорта и логистики — $44 миллионов и электронная торговля — $41 миллион.

Арсений Даббах. Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Снижение венчурных инвестиций связано не только с уходом западных фондов, на которые приходилось около 40—50%, но и уменьшением интереса к рискам, считает Алексей Басов, управляющий партнер BSF. По его словам, среди технологических предпринимателей произошел раскол: одна часть уходит в зарубежные страны, другая — закрепляется на российском рынке, занимая освободившиеся ниши. Каждый должен сделать выбор — с кем он видит перспективу развития, отметил он. По его словам, этот тренд будет определять венчурный рынок в этом году.

Российский венчурный форум, который проходит сегодня в выставочном центре KazanExpo, собрал около 3 000 участников: представителей стартапов, инвесторов и институтов развития. Организаторами мероприятия выступают Инвестиционно-венчурный фонд РТ, Ассоциация венчурного инвестирования и Евразийский центр инноваций. В рамках форума проходят 14 круглых столов, на которых более 150 спикеров обсуждают стратегические задачи развития отрасли и тренды, господствующие сегодня в инвестиционной среде. 51 участник выставки стартапов получит инвестиции на развитие бизнеса (до 15 млн рублей каждый). Подробности и инсайды отрасли рассказывают гости выездной редакции «Реального времени».

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Луиза Игнатьева