Сегодня в Казани ожидается до +6 градусов

В четверг, 16 марта, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков и умеренный юго-восточный ветер. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем температура воздуха в Казани составит от +4 до +6 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +2 до +7°С.

На дорогах местами гололедица, предупреждает Гидрометцентр Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По предварительному прогнозу, в пятницу и субботу местами возможны смешанные осадки. Ночью 17 марта ожидается от -1 до +3 градусов, днем — от +3 до +8°С. Ночные температуры 18 марта опустятся до -2..-7°С, а днем повысятся до +1..+5°С.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина