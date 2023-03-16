Более 26,8 млрд рублей получили предприниматели Приволжья по программе льготного кредитования

В 2022 году общий объем льготного кредитования субъектов МСП по программе Министерства экономического развития на территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка* составил более 26,8 млрд рублей. В Татарстане объем кредитов на поддержку и развитие приоритетных отраслей экономики составил более 4,2 млрд рублей.

Программа льготного кредитования осуществляется в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2018 N 1764 (ред. от 16.08.2022) «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 — 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке».

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«В 2022 году поддержка субъектов МСП стала для Сбера одним из приоритетных направлений работы. Нам было важно сохранить для предпринимателей все условиях для ведения и развития бизнеса».