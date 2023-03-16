На ряде улиц Казани запретили остановку и стоянку автомобилей
В Казани на ряде улиц города установили дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, сообщили в комитете по транспорту Казани.
Знаки установили на следующих улицах: Меридианной, Амирхана, Ленинградской, Шоссейной, Аделя Кутуя, Сыртлановой, Жиганова, Горьковском шоссе, Низовая, Серова, Айвазовского, К. Маркса, Достоевского и Чайковского
Новые знаки было решено поставить в целях обеспечения беспрепятственного проезда и качественного содержания проезжей части, объяснили в комитете.
С 1 марта этого года в России вступил в силу масштабный пакет поправок в Правила дорожного движения (ПДД). Так, например, были уточнены правила стоянки в зоне действия знаков, запрещающих ее по четным и нечетным дням. Стоит отметить, что изменения касаются только времени перестановки машины — периода, когда разрешена стоянка на обеих сторонах дороги, если на улице стоят сразу оба знака.
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