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На ряде улиц Казани запретили остановку и стоянку автомобилей

09:20, 16.03.2023 3
На ряде улиц Казани запретили остановку и стоянку автомобилей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани на ряде улиц города установили дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, сообщили в комитете по транспорту Казани.

Знаки установили на следующих улицах: Меридианной, Амирхана, Ленинградской, Шоссейной, Аделя Кутуя, Сыртлановой, Жиганова, Горьковском шоссе, Низовая, Серова, Айвазовского, К. Маркса, Достоевского и Чайковского

Новые знаки было решено поставить в целях обеспечения беспрепятственного проезда и качественного содержания проезжей части, объяснили в комитете.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 1 марта этого года в России вступил в силу масштабный пакет поправок в Правила дорожного движения (ПДД). Так, например, были уточнены правила стоянки в зоне действия знаков, запрещающих ее по четным и нечетным дням. Стоит отметить, что изменения касаются только времени перестановки машины — периода, когда разрешена стоянка на обеих сторонах дороги, если на улице стоят сразу оба знака.

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Илина Хакимова
АвтоОбщество Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16 мар
    Значит скоро на этих местах сделают платную парковку. Это всегда так в Казани было. Сначала запрет, а потом можно за деньги.
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    Анонимно 16 мар
    Пропускная способность при этом возросла.
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  • Анонимно 16 мар
    Только и могут запрещать!!!
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