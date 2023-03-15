В Нижнекамске произошли порывы канализационных коллекторов

Фото: пресс-секретарь мэрии Нижнекамска Яна Енькова

Сегодня утром в Нижнекамске было обнаружено два порыва коллекторов. Один из них относится к городскому водоканалу. По словам пресс-секретаря мэрии Нижнекамска Яны Еньковой, специалисты предприятия выехали на место, выставили ограждение и устраняют аварию. Ситуация находится на контроле исполнительного комитета Нижнекамска.

Второй коллектор, по которому также идет транспортировка городских стоков, находится на балансе НКНХ. Сотрудники предприятия уже приступили к ремонтным работам.

— На коллекторе хозяйственно-бытовых стоков Нижнекамска, который находится на балансе предприятия, произошла разгерметизация трубопровода. В данный момент поврежденный участок трубы огорожен, рисков для населения и экологии — нет. Ремонтные службы предприятия приступили к работе по устранению последствий. По предварительной оценке, работы будут завершены в течение 7—10 дней, — прокомментировали ситуацию на НКНХ.