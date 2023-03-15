В Татарстане «помолодел» портрет потерпевшего от дистанционного мошенничества

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В МВД по Татарстану описали социальный портрет потерпевшего от дистанционного мошенничества. За последнее десятилетие он «помолодел».

— Если раньше, даже 10 лет назад, когда начинались мошенничества от имени служб безопасности банков либо по квартирам ходили совершали, у нас в основном пенсионеры были. Теперь у нас потерпевшие — это студенты, разнорабочие, неработающие, то есть любой возраст, все, кто пользуются онлайн-приложениями, — рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска МВД по Татарстану Рамис Газимов.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По его словам, в Татарстане еженедельный ущерб от кражи с банковских карт и мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в среднем достигает 20 миллионов рублей. Каждый день от жителей республики поступает 30—35 обращений по подобным инцидентам.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна