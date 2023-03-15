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Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в госдепартамент Америки

07:26, 15.03.2023
Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в госдепартамент Америки
Фото: flickr.com

Посол России в США Анатолий Антонов уже прибыл в госдепартамент Америки после инцидента с упавшим в воды Черного моря американским беспилотным летательным аппаратом.

Его вызов в госдепартамент анонсировало само ведомство, также объявив о посещении российского МИД послом США в Москве Линн Трейси.

Накануне европейское командование ВС США сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 над Черным морем, в результате чего дрон упал в международные воды. В Белом доме заявили, что США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент с БПЛА.

Минобороны России, в свою очередь, сообщило, что российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Черным морем.

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Илина Хакимова
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