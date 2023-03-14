Сбер рассказал предпринимателям Татарстана, как использовать искусственный интеллект и BigData в бизнесе

СберАналитика, Сбер Бизнес Софт и Платформа ОФД провели в Казани бизнес-завтрак для среднего и крупного бизнеса Татарстана. В нем участвовали первые лица компаний в сфере недвижимости, торговли и промышленного производства.

Эксперты рассказали о роли больших данных и аналитики в решении бизнес-проблем, трендах развития различных отраслей и новейших технологиях искусственного интеллекта (ИИ), которые уже сейчас можно внедрить в бизнес. Так, СберАналитика продемонстрировала основные тренды 2022 года на рынке недвижимости Татарстана, динамику ретейла, спады и пики потребительской активности в регионе.

Эксперты Сбер Бизнес Софта поделились реализованными кейсами практического внедрения ИИ-сервисов и ML-моделей, которые уже доказали свою эффективность и ценность для бизнеса в разных отраслях: от применения компьютерного зрения для выявления дефектов на производстве до прогнозирования спроса на товары или потребления электроэнергии.

Также обсудили вопросы цифровой трансформации: как автоматизировать бизнес-процессы и принципы оптимального построения ИТ-архитектуры компаний разных отраслей. Платформа ОФД представила инструменты для развития дистрибуции, маркетинга, контроля эффективности продаж и использования инвентаря чеков для рекламы компании.

Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка:

«Мы видим, что предприниматели заинтересованы в новых знаниях и возможностях. Аналитика больших данных, прикладной искусственный интеллект и эффективная автоматизация — ключевые тренды нашего времени. Все это критически важно применять, чтобы побеждать в конкурентной борьбе. Аналитические и цифровые продукты отвечают этим трендам. Они дают полную картину того, как клиенты принимают решения и какими критериями руководствуются».