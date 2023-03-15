Больше половины жителей мегаполисов иногда сталкиваются с синдромом FOMO

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

83,7% жителей мегаполисов сталкиваются с синдромом упущенной выгоды — FOMO (Fear of missing out). 14,8% опрошенных признались, что сталкиваются с этим постоянно, а 55,4% респондентов испытывают синдром редко. 13,2% довелось лишь однажды испытать такое мысленное состояние. Об этом говорится в результатах опроса издательства Insparia, которое в том числе проводило свое исследование в Казани.

Исследование показало, что чаще всего FOMO возникало у 48,6% респондентов после просмотра соцсетей друзей, либо знакомых. 39,8% опрошенных признались, что их посещает синдром упущенной выгоды из-за просмотра соцсетей знаменитостей. А вот реже опрошенные сталкивались с FOMO в процессе чтения книг — такой синдром однажды испытали всего 29,4% респондентов.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

По итогу исследование показало, что чтение книг помогает меньше испытывать FOMO и тем самым сохраняет более стабильное моральное состояние человека.

В декабре 2022 года психолог телемедицинской компании «Доктор рядом» Олеся Толстухина рассказала с какими проблемами чаще всего обращаются офисные сотрудники. По словам эксперта, в большей степени работники жалуются на состояние тревожности и сталкиваются с нехваткой стрессоустойчивости. Также психолог пояснила, что проблемы на работе и тем самым вызванное напряжение в негативном ключе сказываются на отношениях с членами семьи.

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Антон Гаврилов