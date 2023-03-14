Зинэтула Билялетдинов оценил «Адмирал» перед стартом новой серии в плей-офф КХЛ

Главный тренер ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов поделился своим мнением относительно «Адмирала». Серия 1/2 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции с дальневосточным клубом стартует 16 марта.

— Я не могу сказать, что «Адмирал» не атакующая команда, они впереди тоже хорошо играют. Что больше внимания обращают на оборону — это их вопрос. Да, взламывать оборону необходимо, но нужно и аккуратно играть у себя в защите, потому что они ждут ошибок и контратак. А если они залезают в зону, то в атаке они достаточно неплохо играют, — рассказал тренер.

В регулярном сезоне «Ак Барс» одержал победу над своим соперником четыре победы. Билялетдинов отметил, что не думает об этом. Он считает, что у хоккеистов из Владивостока наблюдается психологический подъем.

Фото: vk.com/hcadmiral

— Нормально ребята работают, с хорошей отдачей, мне нравится. Наверное, это не случайно, что они так сыграли с Уфой. Команда знает, что и как делать, надо просто быть готовыми и играть правильно, — добавил он.

Напомним, «Адмирал» сенсационно выбил из турнира «Салават Юлаев». Серия продлилась шесть матчей. Подробности можно прочитать в большом материале «Реального времени».

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Айрат Назипов