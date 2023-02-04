В Татарстане по программе капремонта на 2023 год заключены договора по 130 многоквартирным домам

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства республики доложил, что по программе капитального ремонта многоквартирных домов на сегодня заключены договора по 130 объектам.

По его словам, всего в текущем году в программу вошли 716 домов. Он отметил, что по 46 объектам заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ, в 84 многоквартирных домах должны быть заменены 219 лифтов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале года в Минстрое Татарстана сообщили, что работы по капремонту в 2023 году затронут 159 110 жителей в 42 муниципальных образованиях республики. Вместе с этим Кабмин Татарстана повысил с 1 января минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Он составит 6,95 рубля.



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Максим Кокунин