Платформа ОФД и СберАналитика выяснили, сколько тратят туристы в Казани

Как покупают сувениры и традиционные товары из Татарстана, как изменился туристический спрос в Казани, выяснили эксперты Платформы ОФД, СберАналитики и Банка Татарстан Сбера.

Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах из сетевой и традиционной торговли, онлайн- и офлайн-каналов розницы, поступающая в адрес компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных страны, ежедневно обрабатывает 50—55 млн кассовых чеков с более 1,1 млн онлайн-касс в России), а также информация о предпочтениях и потребностях от СберАналитики.

Эксперты выявили следующие изменения потребительского спроса в туристической сфере.

Изменение спроса за январь — февраль 2023/2022, Татарстан:

сувениры: средний чек 390 руб., на 31% выше уровня прошлого года. Число покупок год к году снизилось на 16%;

чак-чак: средний чек 123 руб., на 15% выше уровня прошлого года. Число покупок год к году выросло на 10%;

казан (для приготовления пищи): средний чек 1 753 руб., на 9% выше уровня прошлого года. Число покупок год к году выросло на 17%;

казылык (колбаса из конины): средний чек 623 руб., на 13% выше уровня прошлого года. Число покупок год к году выросло на 16%;

мед: средний чек 202 руб., на 9% выше уровня прошлого года. Число покупок год к году снизилось на 5%;

чувяк (обувь): средний чек 1 620 руб., на 7% выше уровня прошлого года. Число покупок год к году снизилось на 15%;

тюбетейка: средний чек 396 руб., на 10% ниже уровня прошлого года. Число покупок год к году снизилось на 20%.

Эксперты «Платформы ОФД» и СберАналитики отмечают, что объемы внутреннего туризма в стране растут, однако направления туристических потоков часто изменчивы. В начале этого года центрами притяжения туристов стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край. В Казани более активное и долгое времяпровождение гостей фиксируется в летнее время, а также в периоды проведения крупных мероприятий. Большое подспорье развитию внутреннего туризма в республике может оказать окончание строительства скоростной магистрали Москва — Казань.

Туристы в столице Татарстана по традиции приобретают сувениры и товары с местным колоритом. В прошлом и текущем году покупатель больше акцентируется на продовольственных категориях. Так, спрос на чак-чак, казылык, а также казаны в республике даже выше уровня прошлого года, однако в целом на непродовольственные товары, включая сувениры — ниже.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

— Казань стабильно входит в список наиболее популярных туристических направлений у россиян. Данные исследования показывают, что потребительские предпочтения гостей связаны с национальными достопримечательностями города, кулинарными изысками и сувенирами. Средний размер трат туриста в столице Татарстана в 2022 году составил 12 740 рублей.

