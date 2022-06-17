Казань подписала шестистороннее соглашение с городами России и Китая

Казань заключила шестистороннее соглашение с Екатеринбургом, Уфой, Хабаровском и китайскими городами Гуанчжоу и Цицикаром. Для столицы Татарстана это первый опыт подписания подобного документа.

Протокол о намерениях между Казанью, тремя городами России и двумя Китая предполагает обмен опытом в сферах культуры, образования, спорта, туризма, молодежной политики, здравоохранения, торговли, промышленности и научно-технической области, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Кроме того, шестистороннее соглашение направлено на стимулирование инновационной деятельности, повышение международного статуса городов и уровня жизни в них. Встреча представителей Казани, Уфы, Екатеринбурга, Хабаровска, Гуанчжоу и Цицикара прошла по видео-конференц-связи.

Фото: Максим Платонов

Мэр Казани Ильсур Метшин напомнил, что у столицы Татарстана есть 58 городов-побратимов и партнеров. В частности, она тесно сотрудничает с китайскими городами, в том числе с Гуанчжоу.

На прошлой неделе Казань и Грозный заключили соглашение о межмуниципальном сотрудничестве. Оно предполагает, что стороны станут готовиться и проводить совместные мероприятия, обмениваться информацией о программах и технологиях, сотрудничать в других сферах городского хозяйства для изучения лучших муниципальных практик.



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Татьяна Демина