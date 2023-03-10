Челнинская прокуратура после падения кирпича с крыши на ребенка внесла представление руководителю УК

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Набережных Челнов после проверки информации о падении куска кирпича на голову ребенку внесла представление в адрес руководителя МУП УК «Центральный» об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Инцидент произошел 5 марта около 10 часов рядом с домом №1 на проспекте Дружбы Народов. Жительница дома возвращалась домой с двумя детьми. Рядом с ребенком упал осколок облицовочного кирпича. По словам женщины, ребенок никаких травм не получил, за медицинской помощью они не обращались.

О случившемся она сообщила в МУП УК «Центральный» спустя два дня. После получения заявки управляющая компания организовала обследование фасада альпинистом, который обнаружил разрушение облицовочного кирпича на уровне 11-го этажа со стороны балкона одной из квартир. Сотрудники УК считают, что разрушение облицовки произошло из-за таяния снега на козырьке балкона одной из квартир. Облицовку укрепили.

В надзорном ведомстве указали, что таким образом МУП УК «Центральный» не обеспечило своевременную очистку козырька балкона от снега и наледи, не выявило и не пресекло разрушение облицовки фасада, поставив под угрозу безопасность жизни и здоровья людей, а также имущества.

Вчера в Набережных Челнах организовали доследственную проверку по факту падения обломка кирпича с крыши на ребенка. Прокуратура проверяла соблюдение требований жилищного законодательства и даст оценку работе организации, ответственной за своевременную очистку кровли здания от снега и наледи.



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Маргарита Головатенко