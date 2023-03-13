В Нижнекамске стартует цикл мотивационных встреч инклюзивного проекта «Ты можешь все!»

Фото: предоствалено пресс-службой "Нижнекамскнефтехима"

9 апреля в Нижнекамске пройдет встреча для инклюзивных сообществ в рамках межрегионального проекта «Ты можешь все!» (6+) программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Цель мероприятия — дать заряд энергии его участникам, прежде всего людям с ограниченными возможностями здоровья для полноценной интеграции в общественную жизнь, в том числе через присутствие в социальных сетях.

— С учетом приоритетов Стратегии СИБУРа в области устойчивого развития мы последовательно увеличиваем долю инклюзивных проектов и мероприятий в нашей программе «Формула хороших дел». Флагманская инициатива инклюзивного направления программы — межрегиональный проект «Ты можешь все!», включающий серию мотивационных встреч с известными людьми с инвалидностью в регионах присутствия СИБУРа и образовательный блог «Город возможностей». Формат мотивационных встреч уже доказал свою актуальность и востребованность, в этом году мы продолжаем эту практику в новых городах — Нижнекамске, Казани, Перми и Томске. Уверена, что встречи с успешными людьми с инвалидностью могут повысить мотивацию и изменить мировоззрение любого человека, — отметила руководитель программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» Елена Снежко.

В первой части встречи чемпион мира по паралимпийскому фехтованию и общественный деятель Николай Лукьянов поделится секретом, как можно изменить свою жизнь благодаря силе воле и регулярным занятиям спортом. Ведущим этой части мероприятия выступит партнер проекта, руководитель общественной организации инвалидов-колясочников «ПараПлан» (г.Дзержинск, Нижегородская область) Михаил Четвертаков.

— Такие встречи особенно полезны для тех, кто неожиданно столкнулся с инвалидностью и вслед за коллективным общественным мнением выстраивает границы и барьеры в своей голове. Я сам через все это прошел, но сейчас в насыщенной и интересной жизни я не ощущаю под собой инвалидной коляски, которая стала для меня всего лишь средством передвижения. В прошлом году мы скорее экспериментировали с мотивационными встречами. Сейчас мы на 200% уверены, что эти встречи крайне важны и нужны инклюзивным сообществам, — поделился своими ожиданиями Михаил Четвертаков.

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Вторая часть встречи будет посвящена репрезентации инвалидности в социальных сетях. Модераторы блога «Город возможностей» Алексей Транцев, Ольга Лифанова и Дарья Сулоева и его коллеги расскажут об основных правилах успешной работы в социальных сетях.

— Уже сейчас мы видим в социальных сетях немало примеров, когда инвалидность становится не недостатком человека, а, наоборот, помогает с продвижением личного бренда, творчества, социального проекта или бизнеса. Ты отличаешься, значит запоминаешься. Ты успешен — значит растут самооценка, интерес к жизни и ее качество! Именно этому мы учим в инклюзивном блоге «Город возможностей», в котором общаются подписчики из разных уголков России, — прокомментировал Алексей Транцев.

К участию в мероприятии приглашаются все желающие. Особенно полезной встреча станет для тех, кто хочет найти новые возможности для развития и сделать свою жизнь более активной. Мероприятие полностью доступно для людей с маломобильными формами инвалидности.

Встреча пройдет в Театре юного зрителя (г.Нижнекамск, площадь им Н.В. Лемаева, д.2). Начало мероприятия — в 12.00, регистрация участников начинается в 11.30.

Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте организаторов. Количество мест ограничено! По всем вопросам, связанным с проведением мероприятия, вы можете обращаться по электронной почте.

