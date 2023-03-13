За 2023 год в Вахитовском и Приволжском районах Казани отремонтируют девять школ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году в Вахитовском и Приволжском районах Казани планируют отремонтировать девять школ. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал глава администрации районов Альберт Салихов.

По его словам, работы на объектах уже ведутся. Они затрагивают школы №80, 82, 83, 88, 98 и 150, а также гимназии №6, 16 и 19.

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Он напомнил, что в 2022 году работы по программе капительного ремонта велись в пяти школах Вахитовского и Приволжского районов Казани. В двух из них работы все еще продолжаются.

Кроме того, в 2023 году в шести школах Вахитовского и Приволжского районов Казани отремонтируют столовое под формат школьных ресторанов. В прошлом году такие работы провели на семи объектах.

Напомним, что коллега Альберта Салихова, глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов, жаловался на нехватку школ. По его словам, лицеи №188 и 189 работают с превышением проектной мощности более чем на 600 детей. Лицей №182 «работает на пределе своих возможностей с двукратным превышением численности учеников».



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Татьяна Демина