Диетолог рекомендовала пожилым людям пить отвар шиповника

Отвар шиповника укрепляет кровеносные сосуды и иммунитет, а также снижает кровяное давление, из-за чего он является идеальным напитком для пожилых людей. Об этом заявила диетолог Елена Соломатина, сообщают «Известия Мордовии».

По ее словам, шиповник содержит много витамина С, который полезен для иммунной системы в весенний период.

Соломатина отмечает, что иммунная система пожилых людей находится не в лучшей форме. Весной вирусы и бактерии становятся более активными. Это делает пожилых людей более восприимчивыми к инфекциям и различным заболеваниям, поэтому им необходим витамин С. Он также необходим для поддержания прочности кровеносных сосудов.

Фото: pxhere.com

В шиповнике также много витамина А, который способствует обновлению слизистых оболочек и укрепляет иммунную систему. Кроме того, его отвар обладает мочегонными свойствами.

Диетологи рекомендуют выпивать стакан отвара шиповника в день, чтобы получить всю пользу.

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Елизавета Пуншева