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Эндокринолог назвала напиток, которым можно заменить кофе

07:29, 08.03.2023
Эндокринолог назвала напиток, которым можно заменить кофе
Фото: pxhere.com

При частом употреблении кофе может подняться давление, начаться обезвоживание или головные боли. Для того чтобы взбодриться, стоит пить другие напитки. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина, сообщают «Известия Мордовии».

Так, например, вызывает чувство бодрости стакан теплой воды с лимоном. Кроме того, такой напиток способствует похудению, ускорению обмена веществ, очищению крови, снимает усталость и нормализует высокое давление.

Фото: pxhere.com

Бодрит также латте с куркумой, отметила Тананакина. Напиток помогает и при борьбе с простудой.

Врач также напомнила, что до широкого распространения кофе его заменяли цикорием. Содержащийся в нем инсулин помогает улучшить работу микрофлоры кишечника.

Напомним, врач диетолог-эндокринолог Елена Щетинина рассказала, как безопасно похудеть. По ее словам, ни в коем случае нельзя голодать.

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Елизавета Пуншева
ОбществоМедицина

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