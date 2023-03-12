США не будет спасать обанкротившийся банк Silicon Valley, но поможет вкладчикам

В США не собираются спасать обанкротившийся Silicon Valley Bank (SVB). Об этом в интервью телекомпании CBS заявила министр финансов Джанет Йеллен. Однако, она подчеркнула, что власти работают над мерами для оказания помощи вкладчиком крупнейшего американского банка.

Отвечая на вопрос, выплатят ли вкладчикам полную сумму их вкладов, Йеллен отказалась комментировать планы правительства.

— Мы прекрасно понимаем, какие проблемы возникнут у вкладчиков. Многие из них — это малые предприятия, на которых работают люди по всей стране. Конечно, это вызывает серьезную обеспокоенность, — сказала глава ведомства.

По словам Йеллен, одной из приоритетных задач американских властей сейчас является не допустить цепную реакцию из-за краха SVB. Она также отметила, что ситуацию нельзя сравнить с финансовым кризисом 2008 года, когда правительство было вынужден спасать десятки банков, чтобы не допустить краха сферы.

Фото: flickr.com

— Но мы беспокоимся о вкладчиках, и мы сосредоточены на том, чтобы попытаться удовлетворить их потребности, — подчеркнула глава американского Минфина.

В интервью Йеллен не стала раскрывать подробностей и делиться дальнейшими планами правительства. Но она заверила, что после банкротства SVB не последует цепной реакции. По ее словам, американская банковская система «надежна и хорошо капитализирована, стабильна».

— Американцы могут быть уверены в безопасности и устойчивости нашей банковской системы, — считает глава ведомства.

Калифорнийский Silicon Valley Bank обанкротилась накануне и стала крупнейшим разорившимся банком со времен глобального экономического кризиса 2008 года. Стоит отметить, что банк занимал 16-е место по величине активов в США, а также был одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов.

Илина Хакимова