В Саратовской области произошло массовое ДТП с участием 21 машины, в том числе грузовых

Фото: Юрий Юрин/telegram

В Саратовской области произошло массовое ДТП с участием минимум 21 автомобиля, в том числе грузовиков. Происшествие случилось сегодня утром из-за тумана и гололеда на федеральной трассе Р-228 в Хвалынском районе. На участке трассы пришлось перекрывать движение.

Пострадали 15 человек, из них 14 госпитализированы. Об этом в воскресенье сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в тяжелом состоянии находится 14-летний подросток с ушибом мозга и переломами костей. Еще двоих взрослых отправили в операционную.

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил организовать проверку. В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили, что на трассе с 86-го по 113-й километр перекрыто движение, рекомендуется объезд через Хвалынск — поселок Алексеевка.



В конце февраля в Новгородской области на трассе М-11 в ДТП попали 32 автомобиля, среди них — 7 грузовых. В результате ДТП погибла одна женщина. Еще 12 — пострадали и получили травмы.



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Илина Хакимова