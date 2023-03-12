Спортсмены «Синтеза» завоевали два золота на финише Кубка Евразийских стран по прыжкам в воду

Фото: пресс-служба СК «Синтез»

Спортсмены СК «Синтез» в заключительный день Кубка Евразийских стран по прыжкам в воду, который сегодня завершился в Саратове, завоевали две золотые медали.

Мария Полякова в паре с Виталией Королевой поднялась на высшую ступень пьедестала в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина среди женщин.

Спортсменки лидировали на протяжении всех соревнований, заработав по итогам пяти попыток 302,70 балла, опередив на 8 баллов своих конкуренток — Кристину Ильиных и Елизавету Кузину.

Золото завоевал на 3-метровом трамплине привычный тандем Никиты Шлейхера и Евгения Кузнецова.

Итоговый отрыв чемпионов составил более 30 баллов! А результат золотых медалистов — 441,96 балла.

Напомним, на Кубке России спортсмены СК «Синтез» выиграли одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. Соревнования проходили в Пензе с 30 января по 3 февраля 2023 года.



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Илина Хакимова