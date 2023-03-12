Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной приводнился у побережья США

Фото: пресс-служба «Роскосмоса»

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX приводнился в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида. Трансляцию проводили на сайте NASA.

Crew Dragon сел на воду в 05.02 мск 12 марта. На борту корабля на Землю вернулась россиянка Анна Кикина.

Помимо нее, вернулись астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также Коити Ваката.

Crew Dragon стартовал к МКС с космодрома в космическом центре Кеннеди 5 октября. Экипаж пробыл на орбите более пяти месяцев. 11 марта Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов ранее заявил, что мировому сообществу необходимо объединить все свои усилия для борьбы с космическим мусором и прочими объектами, которые могут повредить аппараты на орбите. Он напомнил, что в декабре 2022 года микрометеороид пробил систему охлаждения на российском корабле «Союз МС-22».



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Илина Хакимова