Глава «Роскосмоса» призвал объединить усилия мира для борьбы с космическим мусором

Фото: кадр видео/ГК «Роскосмос»

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в эфире «России 24» заявил, что мировому сообществу необходимо объединить все свои усилия для борьбы с космическим мусором и прочими объектами, которые могут повредить аппараты на орбите.

Он напомнил, что в декабре 2022 года микрометеороид пробил систему охлаждения на российском корабле «Союз МС-22».

— Для мировой космонавтики это серьезный звоночек. Я думаю, что и всему международному сообществу необходимо будет серьезно подумать, и, может быть, объединить свои усилия для борьбы и парирования подобного рода угроз, — сказал Борисов.

По его словам, Россия уже имеет наработки в этой области, в частности, существует программа «Млечный путь», задачей которой является наблюдение за опасными объектами и прогнозировать сближение с ними.

Фото: pxhere.com

Напомним, в апреле прошлого года сообщалось, что орбиту Международной космической станции удалось скорректировать при помощи двигателей корабля «Прогресс МС-18», чтобы уклониться от космического мусора. После проведения маневра высота орбиты МКС предварительно увеличилась на 1,8 км. Двигатели «Прогресса МС-18» после включения проработали 623 секунды.



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Максим Кокунин