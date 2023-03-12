СМИ: власти Германии отказались от создания Совета нацбезопасности

Власти Германии отказались от идеи создания Совета нацбезопасности страны, так как канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок не смогли прийти к соглашению. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

Согласно информации издания, в нынешнем правительстве страны с самого начала возникали разногласия по ключевым вопросам внешней политики. Например, это касалось отношений с Китаем или поставок оружия на Украину.

Новое ведомство, которое создавалось по образцу Совета национальной безопасности США, должно было «улучшить координацию» между канцлером и министерствами. Уточняется, что Шольц и Бербок после многомесячных переговоров не смогли договориться о том, кто будет входить в Совет и возглавлять его.

На этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что за год «очень много раз» созванивался с президентом Путиным. Он намерен продолжать общаться с российским лидером.

— Я с ним с тех пор провел очень много телефонных разговоров, которые длились очень долго. И я это продолжу делать, хотя у нас и различные взгляды, — сказал он.



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Максим Кокунин