Казанский гандбольный клуб «Зилант» сегодня сыграет с «ДГТУ-Лидер»
Сегодня, 11 марта, казанская гандбольная команда «Зилант» проведет игру против команды «ДГТУ-Лидер» в высшей лиге чемпионата России по гандболу, сообщает пресс-служба «Зиланта».
Игра состоится в Ростове-на-Дону. Команды встретятся на футбольном крытом манеже. Начала матча в 12.30 (по мск), трансляция встречи будет доступна на сайте ФГР («ГандболТВ»).
25 февраля «Зилант» обыграл «МССУОР №2-Академия» в чемпионате высшей лиги. Игра закончилась со счетом 26:29.
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