В России сократилась доля малоимущего населения

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Численность населения России с денежными доходами ниже границы бедности в 2022 году составила 15,3 миллиона человек. Это 10,5% населения страны, сообщили в Росстате.

В целом за 2022 год число малообеспеченных россиян снизилось на 0,7 млн человек по сравнению с 2021 годом. Тогда в стране их доля составляла 16 млн человек.

— Сокращение уровня бедности связано с ростом социальных выплат и реализацией адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также с ростом заработных плат, пенсий и иных видов доходов, — подчеркнули в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru

По сведениям Росстата, граница бедности в IV квартале 2022 года составила 13,7 тысячи рублей.

Сегодня власти Казани повысили пороговые значения для принятия решения о признании граждан малоимущими. Подробности можно прочитать в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов