Правительство направит полмиллиарда рублей на снижение стоимости внутренних туристических продуктов

Правительство России направит 500 млн рублей на снижение стоимости внутренних туристических продуктов. Средства направят на поддержку туроператоров, организующих чартерные авиаперевозки внутри страны, такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.



В 2023 году на эти цели из бюджета выделят 250 млн рублей, такая же сумма предусмотрена на 2024 год.

Программу запустили в 2021 году по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». В 2022 году в ней приняли участие 70 российских регионов. Программа действует включительно до 2024 года. Срок действия программы — до 2024 года включительно.

Фото: goverment.ru

Президент России Владимир Путин в марте поручил освободить туроператоров, формирующих продукт в сфере внутреннего и въездного туризма, от уплаты НДС. Освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость предусматривается на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года.

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Маргарита Головатенко