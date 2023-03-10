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Правительство направит полмиллиарда рублей на снижение стоимости внутренних туристических продуктов

16:10, 10.03.2023
Правительство направит полмиллиарда рублей на снижение стоимости внутренних туристических продуктов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство России направит 500 млн рублей на снижение стоимости внутренних туристических продуктов. Средства направят на поддержку туроператоров, организующих чартерные авиаперевозки внутри страны, такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В 2023 году на эти цели из бюджета выделят 250 млн рублей, такая же сумма предусмотрена на 2024 год.

Программу запустили в 2021 году по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». В 2022 году в ней приняли участие 70 российских регионов. Программа действует включительно до 2024 года. Срок действия программы — до 2024 года включительно.

Фото: goverment.ru

Президент России Владимир Путин в марте поручил освободить туроператоров, формирующих продукт в сфере внутреннего и въездного туризма, от уплаты НДС. Освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость предусматривается на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года.

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Маргарита Головатенко
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