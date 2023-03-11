Новости общества

11:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается до -5 градусов

06:30, 11.03.2023
Сегодня в Татарстане ожидается до -5 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 11 марта, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, а также умеренный западный, северо-западный ветер. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем температура воздуха составит от 0 до -5 градусов. В Казани ожидается от -1 до -4°С., в Набережных Челнах — от -2 до -5°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ночью в воскресенье, 12 марта, в Татарстане ожидается от -3 до -8 градусов. Днем в западных районах возможен небольшой дождь и мокрый снег. Местами порывы ветра усилятся до 15—18 м/с, потеплеет до +1..+6°С.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также