Сегодня в Татарстане ожидается до -5 градусов

В субботу, 11 марта, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, а также умеренный западный, северо-западный ветер. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем температура воздуха составит от 0 до -5 градусов. В Казани ожидается от -1 до -4°С., в Набережных Челнах — от -2 до -5°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ночью в воскресенье, 12 марта, в Татарстане ожидается от -3 до -8 градусов. Днем в западных районах возможен небольшой дождь и мокрый снег. Местами порывы ветра усилятся до 15—18 м/с, потеплеет до +1..+6°С.

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Татьяна Демина