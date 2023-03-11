Сегодня в Татарстане ожидается до -5 градусов
В субботу, 11 марта, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков, а также умеренный западный, северо-западный ветер. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Днем температура воздуха составит от 0 до -5 градусов. В Казани ожидается от -1 до -4°С., в Набережных Челнах — от -2 до -5°С.
Ночью в воскресенье, 12 марта, в Татарстане ожидается от -3 до -8 градусов. Днем в западных районах возможен небольшой дождь и мокрый снег. Местами порывы ветра усилятся до 15—18 м/с, потеплеет до +1..+6°С.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым