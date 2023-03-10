В Гамбурге мужчина открыл стрельбу по людям, минимум семь человек погибли

В четверг ночью в местном центре религиозной организации «Свидетели Иеговы»* была открыта стрельба по людям — не менее 24 человек получили ранения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на местные СМИ.

Сообщается как минимум о 7 погибших.

Происшествие произошло в городском районе Альстердорф. В заявлении полиции сказано, что «около 21.00 (23.00 мск) один или несколько неизвестных открыли огонь по людям в церкви».

Правоохранительные органы оценивают произошедшее как «массовое убийство на почве одержимости», уточнило агентство, сообщают СМИ.

В заявлении гамбургской полиции в Twitter рассказали, что на данный момент у них нет точной информации о мотивах преступления. Там также попросили не распространять предположения и слухи.

По информации других СМИ, полиция исходит из того, что стрелявший в центре покончил с собой. Когда полицейские вошли в здание, они услышали на верхних этажах выстрел. Там впоследствии было обнаружено тело предполагаемого преступника. В то же время эта информация пока не подтверждена, расследование продолжается.

*признана экстремистской и запрещена в РФ

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Илина Хакимова