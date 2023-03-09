Леонтьев — о перепалке с Радуловым: «Я не слышал, что он кричал. Спустился, чтобы послушать его претензии»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев на послематчевой пресс-конференции рассказал, о чем перекрикивался с капитаном «Ак Барса» Александром Радуловым в концовке пятого матча серии (6:1).

— Я не знаю, по губам читать не умею. Стоял шум на арене, я не слышал, что он кричал. Подзывал его, чтобы он подъехал, мне было интересно выслушать его претензии. Я спустился вниз, попросил его подъехать. Я открыт к диалогу — пускай он подъезжает ко мне и выговаривает, — приводит слова Леонтьева корреспондент «Реального времени».

Также наставник «Нефтехимика» оценил момент, когда Евгений Кашников провоцировал на бой Александра Радулова. По его словам, намеренной провокации со стороны тренерского штаба не было, установок он таких не давал.

— Я не слежу за хоккеистами «Ак Барса». Как сыграл Кашников, так и сыграл. Провокаций никаких не было — мы играем в жесткий, правильный и честный хоккей. Если надо будет — подеремся. Уже были такие ситуации в начале серии, — сказал Леонтьев.

фото: ak-bars.ru

Оценил главный тренер «волков» и игру в целом. По его словам, важнейшим фактором стало большинство, которого было больше у «Ак Барса».

— Игра была равная ровно до того момента, как пошли удаления. На мой взгляд, спорные удаления, — заявил Леонтьев. — А по игре, по самоотдаче, самоотверженности, характеру вопросов у меня нет. Играли здорово, мне игра понравилась. Но игра в неравных составах в плей-офф решает многое. Не все, но очень многое. В этот раз «Ак Барс» играл в большинстве чаще, у него было преимущество в этом плане, у нас такого преимущества не было, — сказал Леонтьев.

Напомним, счет в серии первого раунда плей-офф «Ак Барса» и «Нефтехимика» 3-2 в пользу казанской команды. Следующий матч пройдет в Нижнекамске в субботу, 11 марта. Начало встречи в 17.00.







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Эрик Добролюбов