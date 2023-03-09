Казанцы стали чаще дарить женщинам на 8 Марта ювелирные украшения

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Жители Казани стали чаще покупать женщинам ювелирные украшения в качестве подарка на Международный женский день. По сравнению с прошлым годом рост таких покупок вырос на 7%, рассказали «Реальному времени» в компании Sokolov.

Аналитики пришли к выводу, что в Казани, в преддверии 8 Марта, покупали серьги и кольца. Первый вариант выбрали 30% покупателей, второй — 29%. Меньше жители города приобретали подвески, браслеты, колье и броши.

— Средний чек на ювелирные украшения к 8 Марта в Казани составил 5 019 рублей. Для сравнения — самый средний чек на ювелирные украшения к 8 Марта зафиксирован в Санкт-Петербурге (6 502 рубля) и Москве (6 330 рублей). Меньше всего на кольца, подвески и серьги к 8 Марта потратили в Омске и Перми — 3 721 рубль и 3 769 рублей соответственно, — рассказали в компании.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В январе сообщалось, что в России за год более чем на четверть выросли продажи серебряных украшений. В Казани средний чек на серебряные украшения увеличился на 19%.

Напомним, что по итогам первых 9 месяцев 2022 года Казань заняла 5-е место среди городов-миллионников России по тратам на ювелирные украшения. Как сообщает аналитический центр Sokolov, за этот период жители города потратили на украшения 2,4 миллиарда рублей.

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Айрат Назипов