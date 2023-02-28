«Яндекс» сообщил о сбоях в работе своего музыкального сервиса
В работе сервиса «Яндекс Музыка» наблюдаются перебои. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
— К сожалению, «Яндекс Музыка» в данный момент работает нестабильно, — написано в telegram-канале компании.
Представители «Яндекса» обещали пользователям «вернуться с хорошими новостями» в ближайшее время.
В начале февраля пользователи отмечали масштабный сбой в приложениях «Яндекса». В частности, не открывались сайты и не работали приложения компании: «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Карты» и «Поиск».
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