Новости технологий

14:52 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

«Яндекс» сообщил о сбоях в работе своего музыкального сервиса

14:09, 28.02.2023
«Яндекс» сообщил о сбоях в работе своего музыкального сервиса
Фото: flickr.com

В работе сервиса «Яндекс Музыка» наблюдаются перебои. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— К сожалению, «Яндекс Музыка» в данный момент работает нестабильно, — написано в telegram-канале компании.

Представители «Яндекса» обещали пользователям «вернуться с хорошими новостями» в ближайшее время.

Фото: скриншот

В начале февраля пользователи отмечали масштабный сбой в приложениях «Яндекса». В частности, не открывались сайты и не работали приложения компании: «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Карты» и «Поиск».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
Технологии

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также