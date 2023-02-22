В Казани снесут незаконно установленные киоски и автофургоны

Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина (архив)

Власти Казани распорядились демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные торговые объекты и автофургоны. Сносу подлежат восемь объектов.



Сроки на добровольный демонтаж — с 2 по 6 марта. В противном случае объекты демонтируют в принудительном порядке с 7 марта по 4 июня.

Среди торговых объектов и павильонов, подлежащих сносу:

ул. Мамадышский тракт, вблизи дома №44в;

пр. Победы, вблизи дома №19;

ул. Чкалова, вблизи дома №2;

ул. Лукина, вблизи дома №11б;

ул. Центральная, вблизи дома №182 и №74, (в Салмачах).

Также сносу подлежат два автофургона по адресам: Декабристов, 150 и Адоратского, 12.

В прошлый раз в списке на снос оказались торговые объекты, заборы, шлагбаумы, а также голубятни.

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Маргарита Головатенко