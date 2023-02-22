В Казани снесут незаконно установленные киоски и автофургоны
Власти Казани распорядились демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные торговые объекты и автофургоны. Сносу подлежат восемь объектов.
Сроки на добровольный демонтаж — с 2 по 6 марта. В противном случае объекты демонтируют в принудительном порядке с 7 марта по 4 июня.
Среди торговых объектов и павильонов, подлежащих сносу:
- ул. Мамадышский тракт, вблизи дома №44в;
- пр. Победы, вблизи дома №19;
- ул. Чкалова, вблизи дома №2;
- ул. Лукина, вблизи дома №11б;
- ул. Центральная, вблизи дома №182 и №74, (в Салмачах).
Также сносу подлежат два автофургона по адресам: Декабристов, 150 и Адоратского, 12.
В прошлый раз в списке на снос оказались торговые объекты, заборы, шлагбаумы, а также голубятни.
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